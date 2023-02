Berlin-Zehlendorf: Nackter Mann schlägt auf Fahrzeug ein und verursacht Unfälle

In Nikolassee schlug und trat gestern Abend ein Mann auf ein Fahrzeug ein und verursachte mit einem entwendeten Fahrzeug mehrere Verkehrsunfälle. Der 27-Jährige, der nach derzeitigen Erkenntnissen aus einer Klinik zur Behandlung psychischer Krankheiten gekommen war, soll sich gestern gegen 17.20 Uhr in der Potsdamer Chaussee entkleidet haben und dann auf die Fahrbahn gelaufen sein. Dort hatte er gemäß Aussagen mehrerer Zeuginnen und Zeugen plötzlich auf das Fahrzeug einer 46-Jährigen eingeschlagen, war auf die Motorhaube des BMW gesprungen und hatte die Windschutzscheibe eingetreten. Die Autofahrerin verließ daraufhin in Panik ihren Wagen ohne ihren Autoschlüssel und flüchtete sich in das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers.

Der nackte 27-Jährige setzte sich anschließend in den BMW und fuhr mit diesem mehrmals gegen den Wagen eines 51-Jährigen, der sein Fahrzeug quer gestellt hatte, um ihn aufzuhalten. Anschließend fuhr der Nackte mit dem BMW mit hoher Geschwindigkeit davon, prallte in der Potsdamer Chaussee noch gegen eine Straßenlaterne und flüchtete nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Kurstraße. Dort konnte der Flüchtende durch einen Mitarbeiter einer Objektschutzstreife der Polizei Berlin überwältigt und festgenommen werden. Nach einer ambulanten Behandlung seiner bei dem Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 27-Jährige in die Klinik, die er zuvor verlassen hatte, zurückgebracht. Aufgrund des Vorfalls kam es in der Potsdamer Chaussee bis 18.25 Uhr zu Sperrungen.

Die Ermittlungen werden unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung, Sachbeschädigung, des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeugen sowie des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis geführt.